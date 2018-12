Brief 2 ’Invloed Nederland op klimaat lijkt nihil’

Onbegrijpelijk dat deze regering zich door die milieufanaten zo laat inpakken met doemscenario's. De invloed van Nederland op de CO2-uitstoot is 0,003 procent en het staat nog lang niet vast, volgens wetenschappers, dat de invloed daarvan op het klimaat iets uithaalt.

Over een tiental jaren zal blijken dat al die geldverslindende miljarden niets hebben uitgehaald omdat het klimaat al sinds het bestaan van de wereld steeds is veranderd en dat zal altijd zo blijven.

De politieke partij die stelling durft te nemen tegen de klimaatlobby durf ik een gouden toekomst te voorspellen, want de gewone burger is niet zo gek als de regering. Op het wereldgebeuren speelt Nederland in dezen geen enkele rol van betekenis.

Gerard Rood, Stede Broec

