’Veel auto’s minimaal verlicht’

Mist, laagstaande zon, regen/ sneeuw en tijdens de spits de overgang van licht naar donker en visa versa. Ook de vervuilde ruiten, spiegels en verlichting helpen niet bij een betere zichtbaarheid.

Desondanks rijdt tijdens daglicht ca. een derde van de verkeersgebruikers alleen met de dag-rijverlichting die sinds enige jaren verplicht is op nieuwe auto’s als minimale verlichtingsbron. Vaak wordt dan niet begrepen dat daarbij de achterlichten UIT zijn en je daar dus geen verlichting hebt.

Nog vervelender wordt het als de auto een automatische sensor heeft om de dimverlichting te starten als het donker wordt. Helaas werken die sensoren pas als het echt donker wordt en bijvoorbeeld niet bij een regenbui of een dun laagje ochtendmist waarboven de zon schijnt.

Stel je voor 100 meter zicht op de grond en de volle zon op 20 meter hoogte. Dan is het in de mist zo licht dat die de sensoren niet reageren. Dit verschilt per automerk. Willen we meer veiligheid dan zal toch echt de dimverlichting verplicht moeten worden, net zoals in andere landen waar veel minder verkeersintensiteit is.

Steven van der Bles