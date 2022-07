’Fraude in opvang niet aangepakt’

Wat wel verbaasd is dat via het coördinatiepunt (HSP) bij Amsterdam CS dit misbruik al wordt gesignaleerd en desalniettemin deze fraudeurs gewoon worden doorgelaten. Medewerkers willen geen gezeur. Pas na 180 dagen lopen deze fraudeurs een kans wel te worden aangesproken op hun frauduleuze gedrag. Dat kost de Nederlandse burger weer veel geld en het heeft een aanzuigende werking. Nederland is al overvol, er zijn al geen huizen en we hebben een stikstofcrisis. Met dit beleid is het dweilen met de kraan open.

B. van Dam, Leiden