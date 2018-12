Uitslag Stelling: Zelf je verstand gebruiken

De minister van Binnenlandse Zaken wil in de aanloop naar de provinciale en Europese verkiezingen in 2019 een onlinecampagne beginnen die burgers bewust(er) moet maken van de gevaren van desinformatie. De tegenstanders vinden dit zorgelijk. „Nog een kleine stap verder en de overheid gaat voor ons bepalen wat zogenaamd nepnieuws is. En voor je het weet lees je gecensureerd nieuws”, reageert iemand. De overheid mag niet tornen aan de persvrijheid, zo wordt door velen benadrukt.

Overigens vindt menig respondent dat ook de overheid zich zelf regelmatig schuldig maakt aan het verspreiden ’van halve waarheden en nepnieuws’. De door Rutte beloofde en nooit gekregen 1000 euro zijn velen nog niet vergeten en wordt in de reacties tientallen keren als voorbeeld genoemd.

Een kleine 40 procent vindt een campagne wel degelijk nodig. „Er zijn veel mensen (vooral jongeren) die het nieuws alleen via sociale media meekrijgen. Ze lezen geen (digitale) kranten, kijken geen journaal. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Nieuws wat binnenkomt via sociale media is lang niet altijd betrouwbaar”, zegt een voorstander.

Deze respondenten menen dat het verspreiden van nepnieuws een reële dreiging is voor Nederland. Iemand schrijft: „De wereld is mede door sociale media sterk veranderd, wij worden van alle kanten bestookt en beïnvloed door allerlei factoren welke absoluut niet het beste met ons land en de democratie voor hebben, sterker nog, vanuit bepaalde kringen wordt geprobeerd dit te ondermijnen.”

Een ander meent dat de mensen de afgelopen decennia aanzienlijk gevoeliger zijn geworden voor misleiding en nepnieuws. „Redenen: het slechter geworden onderwijs, grotere invloed van dubieuze sociale media als Twitter en Facebook en tenslotte het tanende gezag van autoriteiten. Dat laatste is misschien nog wel het gevaarlijkste, niemand gelooft onze bestuurders en kerk-, vakbonds- en werkgevers-leiders nog.”

Volgens minister Ollongren is Nederland door het sterk pluriforme medialandschap minder vatbaar voor nepnieuws dan andere landen, ruim de helft is het daar echter niet mee eens. Een respondent mort: „Nepnieuws begint hier al met een politiek gekleurde NOS...”

Maar een ander reageert: „Door juist veel verschillende media te raadplegen, kun je heel goed zelf een mening vormen en dat moet zo blijven.”

Een op de drie vindt dat er op scholen verplichte lessen moeten komen om kinderen te leren meerdere nieuws- en informatiebronnen te raadplegen en kritisch te zijn.

De meesten (74%) zijn van mening dat ze zelf goed onderscheid kunnen maken tussen echt nieuws en nepnieuws maar hebben hun twijfels of dat ook voor anderen geldt. „Veel jongeren kijken alleen op de sociale media en geloven alles wat daar staat. Deze groep wordt steeds groter en de groep die meer vertrouwt op de klassieke media steeds kleiner. Een campagne is daarom nodig. Het is belangrijk dat iedereen bewust wordt van het bestaan van nepnieuws.”