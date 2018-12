De champagnefles spatte uiteen toen mijn moeder in 1988 de Zr. Ms. Vlaardingen, de mijnenjager, mocht dopen. Zij mocht dat doen omdat mijn vader postuum het verzetsherdenkingskruis had gekregen. Martje de Snaijer de Boer (1904-1997) werd de beschermvrouw. De Zr. Ms. Vlaardingen is nog in de vaart. Zoekt bommen en mijnen op. En maakt die onklaar. Een gevaarlijk karwei. Bemanningsleden zochten een nieuwe beschermvrouw. Een nazaat van Martje de Snaijer de Boer. Men vond mij. Op 11 Maart 2018 werd ik ontvangen op de mijnenjager in Amsterdam. Op het achterdek stonden 30 familieleden en vrienden. En de bemanning in vol ornaat. Wat een eer voor onze ouders. Ik sprak de bemanning toe: „Ik hoop een goede beschermvrouw te zijn.” En dat op mijn 80e levensjaar.

Olga de Boer de Snaijer,

Zetten