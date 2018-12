’Burger sowieso altijd de klos’

Dat Jesse Klaver geen financieel rekenwonder is, is in de Tweede Kamer al verschillende keren pijnlijk duidelijk geworden. Maar zijn gedachte dat het bedrijfsleven haar aandeel in de kosten niet zal doorberekenen aan de consument is wel heel naïef. Dus of door hogere belastingen of door hogere consumentenprijzen, de burger is altijd de klos.

Kees Dankers