Brief 3: ’Klimaatakkoord rampzalig voor burger’

De kansen en risico's voor het draagvlak onder de bevolking worden door Mark Rutte al ingeschat en daarom heeft hij een paginagrote lofzang op ons land en zijn inwoners laten publiceren in de stille maar ijdele hoop dat de te verwachten onrust wel zal overwaaien.

De burger krijgt namelijk het, voor zijn portemonnee, rampzalige scenario in een keer naar binnen gekieperd. Als de financiële consequenties van de onderhandelingsresultaten bij de burgers zijn doorgedrongen zal het mij niet verbazen als de voetbalstadions straks volzitten met toeschouwers in gele hesjes die onze premier luidkeels zullen aanmoedigen om op te stappen. In mei zijn er provinciale staten verkiezingen, ik voorspel een grote opkomst.

Marcel Kamphuis

