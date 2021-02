’Verkeerde focus bij vergroening’

Hopelijk houden die groene Haagse klimaatpriesters, in hun kansloze missie om ons land in 2030 op een verminderde CO2-uitstoot van 50% te laten uitkomen, toch hun ambtelijke hoofd erbij en zien ze in dat dit onrealistisch is.

Nederland komt na de coronacrisis in een wederopbouwfase die z’n weerga niet kent. Er moeten huizen gebouwd, bedrijven gereanimeerd en een reis-en horecawereld worden opgestart waarbij we elke euro nodig hebben.

We hebben aardgas en zouden ons moeten bezighouden met de bouw van kerncentrales, maar ik vrees dat in onze tanende democratie de burgers wederom het onderspit zullen delven en de miljarden, nodig voor voornoemde opbouw, zullen verdwijnen in de bodemloze klimaatput.

Het lijdt geen twijfel dat er oog moet zijn voor het klimaat, maar om tegen de wil van de burgers het land vol te zetten met nutteloze, ruimteverslindende en horizonvervuilende windmolens en zonneparken gaat veel te ver.

Al onze buren investeren in aardgas en kernenergie. De groene priesters zijn van het pad.

Frank A. Paardekooper,

Zandvoort