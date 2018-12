Kijkje in de toekomst

Daar trof hij zijn vrouw aan bij de 5 pits elektrische kookplaat van 10000 watt die voor zijn gezin vol vermogen aan het werk was. Hij wist nog niet zeker of hij zijn jas zou aanhouden of uittrekken, daar zijn warmte pomp uit 2019 draaiende op krachtstroom grote moeite had zijn jaren 30 huis toch wel redelijk geïsoleerd op een temperatuur van 17 graden te krijgen. Douchen zou er de eerste twee uur ook niet van komen want zijn vrouw en twee kindertjes waren hem voor geweest en de boiler was dus koud. Het was misschien, dacht hij nog, een geluk bij een ongeluk dat zijn kabinet in 2019 gevallen was. Dat het nieuwe kabinet onmiddellijk besloot tot de bouw van drie nieuwe kerncentrales die samen met de nog bestaande centrales net konden voldoen aan de steeds hogere vraag naar energie. Tevens hadden ze de gehele ondergrondse infrastructuur moeten vernieuwen, waardoor er in ieder geval aan de vraag kon worden voldaan nu er geen zon en wind was. Tsja dacht hij: dat was toendertijd toch wel een klein inschattingsfoutje. En dat daarbij ook nog eens half Nederland aan de bedelstaf was geraakt door de opgelegde maatregelen was maar bijzaak. Maar daar heb ik met mijn salaris niet zo heel veel last van dacht hij. Weet je wat? Ik zet er nog wel een paar elektrische kachels bij.

J.V. ten Haaf,