Brief 1: ’Bank is er voor de klant en niet andersom’

Voor DNB kennelijk wel. Het digitaal bankieren is ons door de strot geduwd. Bankfilialen verdwijnen. Pinautomaten verdwijnen. Winkels en overheidsinstanties waar contact geld geweigerd worden nemen toe. Die trend is doelbewust. Fijn voor de banken want die besparen fiks. Veel burgers verliezen het overzicht over hun financiën en geven te veel uit. Goed voor de economie. Steeds meer mensen worden voor geldzaken afhankelijk van derden met alle risico’s van dien. Daar is DNB altijd horende en ziende blind voor geweest. Nu ineens de noodklok luiden is hypocriet. De problemen moeten opgelost. Overal met cash geld mogen betalen. Terugkeer van de pinautomaten en de bankfilialen. De banken zijn er voor de klanten en niet andersom.

B. van Dam

