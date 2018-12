’Cv ’s nachts lager is niet zuinig’

Een grote misrekening is de gedachte dat het volledig uitzetten ’s nachts een groot voordeel is. Het tegendeel is echter waar omdat de muren van de woning elke dag opnieuw opgewarmd moeten worden. Het verbruik dàt men bespaarde moet daardoor met het drievoudige worden gecompenseerd om de woning weer warm te krijgen. De thermostaat op 18 graden Celsius in plaats van 15 graden ’s nachts levert een gasbesparing op en een stijging van de gevoelstemperatuur ’s ochtends vroeg bij het opstaan.

Ron Lee, Amsterdam