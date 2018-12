Publiek kan nepnieuws herkennen

Dat geldt zeker voor een bewindspersoon die met een vijftal collega bewindslieden door politiek gestuntel al eens flink onderuit ging. Burgers zijn juist heel goed in staat gebleken nepnieuws te onderscheiden van de realiteit en pijnlijk genoeg treft dat nu juist de politieke elite zelf. Het windowdressen, een o zo geliefd tijdverdrijf van Rutte c.s., is inmiddels uitgewerkt.

Om zich nog enigszins positief te profileren is ons kabinet zelf de grootste verspreider van nepnieuws: De economie is booming, de werkloosheid vrijwel opgelost, criminaliteit en immigratie onder controle, het openbaar vervoer werkt prima, we gaan met de energietransitie de wereld redden en we hebben het beste (gezondheids) zorgsysteem ter wereld.

Dat is het nepnieuws van de overheid dat elke Nederlander met regelmaat over zich heen krijgt maar die dat inmiddels allang onderkend heeft. Wie dagelijks om zich heen kijkt weet wel beter.

R. Vermeer, Uden