’Rijbewijs automatisch verlengen’

Mijn aanvraag, zeer tijdig gepost, raakte zoek. „Dat gebeurt wel vaker”, deelde het CBR mij mede, „wij krijgen duizenden aanvragen, en dan raakt er wel eens wat zoek. U moet de papieren alsnog, aangetekend, opsturen”. Gelukkig had ik fotokopieën gemaakt. Hier een praktische en eenvoudige oplossing van het probleem: de geldigheidsduur van de rijbewijzen, zolang de problemen niet zijn opgelost, stilzwijgend verlengen voor bepaalde tijd, in ieder geval voor in Nederland. Het CBR had dit ook kunnen bedenken.

R.W. Bakker,