’We zijn met alles te laat’

Die drie kernwoorden die de voortvarendheid van het kabinet worden verweten, zijn die ook niet op de Kamer zelf van toepassing? Waarbij ik ook nog de softheid van deze Kamer wil benadrukken. Het is het allemaal net niét!

Neem nu de boosterprik. Die krijgen we onderhand pas als het al weer wachten is op een nieuwe uitbraak ná de omicronvariant. Terwijl iedereen in ons land die de moed heeft om naar Frankrijk te rijden de boosterprik daar grátis kan krijgen! Direct en mét de QR-code die in heel Europa geldig is, Wij, burgers hebben daar last van. Hoeveel mensenlevens moeten het nog kosten?

Jan Muijs, Tilburg