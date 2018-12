Uitslag stelling: ’Uit eten is pure beleving’

Afgelopen maandag daalde de sterrenregen van Michelin in het Amsterdamse Nieuwe De La Mar Theater neer op Nederlandse restaurants. Dat resulteerde in veertien nieuwe topzaken, waarvan twee nieuwe tweesterrenrestaurants en twaalf nieuwe met één ster. Wat opviel, is dat vooral jonge, getalenteerde koks naam maken in het Nederlandse culinaire wereldje. Zo kreeg de jonge chef Jermain De Rozario van Derozario in Helmond lof toegezwaaid vanwege zijn eigen interpretatie van Indonesische smaken. „ Perfect dat zoveel jonge koks nu in de prijzen vallen. Dit bewijst dat er tegenwoordig veel aandacht aan de maaltijd wordt gegeven. Ik hoop van harte dat deze jonge garde lang hun ster kan behouden”, laat een gourmand geestdriftig weten.

Maar een ander stelt: „Ik ben blij voor hen die een ster gekregen hebben, maar het ’gewone’ volk zal toch kiezen voor de prijs.” De meesten zien sterrenrestaurants als erg duur en onbetaalbaar. „Die sterrenrestaurants zijn echt een ver van mijn bed show, leuk voor de elite die het zich kan permitteren meer dan 100 euro voor een maaltijd uit te geven”, moppert iemand. Dat is in het buitenland anders, beweert een fijnproever: „De kwaliteit gaat wel omhoog, maar de prijzen ook. Uit eten in Nederland is veel duurder dan in de ons omringende landen. Met name als het gaat om gewoon lekker eten in een brasserie tegen een betaalbare prijs. Bovendien is de horeca te arrogant; gewoon water en brood is overal gratis, hier wordt je opgelicht met een fles Sourcy die meer kost dan een karaf wijn in Frankrijk.”

Afgezien van de prijs, zijn velen ook niet te spreken over de kwantiteit van de gerechten in topzaken. „Ik vind het leuk voor de onderscheiden restaurants, maar meestal zijn de porties zo klein, dat je nog trek hebt in een boterham, als je thuiskomt.” Een andere smulpaap vindt ook de entourage belangrijk: „Het eten in een sterrenrestaurant is meer een beleving; je moet er niet naartoe gaan om veel te eten want je krijgt van veel producten heel weinig op je bord. Je moet het meer zien als een gezellig avondje uit.”

Hoewel de eetcultuur in Nederland mijlenver achterloopt op het buitenland, dragen de vele kookprogramma’s op televisie wel bij aan de bewustwording rond gezond en lekker eten, denken de meesten. „Wel de moeite waard vind ik sommige kookprogramma’s die met gewone ingrediënten een smakelijke en gezonde maaltijd op tafel zetten”, schrijft een kookliefhebber.

De tegenstanders van de stelling (28 procent) beweren dat de Nederlandse keuken niet bestaat. Natuurlijk is onze keuken door andere culturen beïnvloed, maar het zijn over het algemeen Nederlandse jonge, getalenteerde koks, die nu doorgebroken zijn en hun ’vak met liefde en passie uitoefenen’. „Het vergt heel veel van een topkok in alle opzichten. Er is sprake van een hoge werkdruk en ze maken lange dagen”, stelt een deelnemer.

Hoewel trots op de sterrenrestaurants in ons land, kunnen de meesten ook erg genieten van ’gewone gerechten zoals draadjesvlees en stoofpeertjes’.