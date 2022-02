’Voorbereid op de ski’s’

Premium Binnenland

Nederlandse skiër overschat zichzelf: ’Als gekken van de berg af’

De Nederlandse skiër overschat zichzelf flink, blijkt uit onderzoek van alarmcentrale Eurocross in samenwerking met Traumacentrum LUMC. Door de pandemie is het voor veel mensen al even geleden dat zij zich op de piste begaven. In het Oostenrijkse wintersportparadijs Saalbach-Hinterglemm wordt dat be...