Brief 2 ’Naïviteit bij politici’

Het lijkt wel of het geld van de burger er niet toe doet! In 2016 was al bekend dat het misliep. Fraude schijnt niet zo’n probleem te zijn bij politici! Zo moeilijk is het toch niet om een behoorlijk, vrijwel waterdicht systeem op te zetten? De overheid moet om te beginnen zelf de examens afnemen. De opleidingsinstituten zouden een kwart als voorschot mogen incasseren en de rest ontvangen na slagen van de kandidaat binnen de gestelde tijd. Aan de andere kant zou er er een taaleis moeten zijn om gebruik te mogen maken van onze voorzieningen. Het is toch te zot voor woorden dat bij artsenbezoek een telefonische tolk wordt ingeschakeld als iemand hier al vele jaren verblijft.

L. van Maarsen

