’Pak uitvoerder taallessen aan’

„Het fundamentele probleem is dat we het te makkelijk hebben gemaakt om misbruik te maken”, zegt bewindsman Koolmees. De minister maakt hier een fundamentele fout. Pogingen tot misbruik zullen altijd blijven bestaan ondanks alle regels. De verantwoordelijke voor de uitvoering, in dit geval de Stichting Blik op Werk, gaat fundamenteel in de fout. Deze stichting die bestaat uit zeven raden en colleges met 22 personen is kennelijk niet in staat dit deel van de inburgering behoorlijk uit te laten voeren. Want met de werkelijke uitvoering houden ze zich niet bezig. Dit fenomeen zou de minister moeten aanpakken in plaats van meer regeltjes aan de inburgering toe te voegen.

Frits Pitt, Delft