’Eerst advies Brussel over vliegveld’

Los van het feit of vakantievliegers staan te trappelen voor de locatie Lelystad, is het nu de Europese Commissie die mogelijk de plannen dwarsboomt. Het was toch verstandig geweest om eerst even in Brussel een gesprek te voeren met de ambtenaren aldaar en toestemming te vragen. Van dit soort geneuzel heeft men binnenkort in Engeland geen last meer.

Peter Borst, Beverwijk