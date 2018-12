’Wintertijd natuurlijke tijd’

De natuurlijke tijd is de wintertijd en daar is ons lichaam aan gewend. Als we de zomertijd aanhouden betekent dat, dat het ’s ochtends later licht is en ’s avonds later donker. Zonder klok zouden wij wakker worden als het licht begint te worden en zouden wij gaan slapen als het donker begint te worden, dat is natuurlijk. Als we gaan knoeien met de tijden raakt ons lichaam in de war, dat merk ik zelf ook. Ik ben bijvoorbeeld in de zomer veel vermoeider dan in de winter. Ook dieren gaan er last van hebben, want ook zij zijn ingesteld op de wintertijd. Ik vind dat de wintertijd moet blijven en de zomertijd afgeschaft zou moeten worden.

Sophie Dunnink, Vleuten