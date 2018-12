’Klonen, is er nog een grens?’

Ⓒ LEEUWEN, JOS VAN

In het artikel ’Knippen en plakken met DNA is big business in China’ (Tel. 18/12) wordt geschreven over de bekende Chinese filmhond Sap die onlangs is gekloond. Sap kon zich niet voortplanten en zijn baasje vond dat zijn sterrenstatus moest voortleven. Nairi Kahkédjian vraagt zich af of klonen van mens en/of dier wel verstandig is.