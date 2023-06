’Geen geschikte opvolger voor Rutte’

Veel mensen zijn van mening dat het kabinet-Rutte eindelijk moet vertrekken. Niemand steunt meer besluiten als het gaat om asiel, stikstof, energie en milieu. Veel mensen denken dat verkiezingen de oplossing zijn voor alle kwalen. Helaas is dat ijdele hoop. Kijkend naar de peilingen is duidelijk dat zelfs als BBB ruim wint, er onverminderd veel partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen.

Wij willen Rutte niet meer, dat is evident. Helaas is net zo duidelijk dat niemand iemand kan aanwijzen die het beter doet. En daarmee is het grootste probleem benoemd. Er is niemand die voldoende steun heeft een andere koers in te slaan.

Triest maar waar!

Oane Jansen, Kollumerpomp