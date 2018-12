’Russisch gas bloedlink’

Want wat is er aan de hand? In 2019 gaat de Russische pijplijn Nord Stream 2 de Europese landen - dus ook Nederland - van gas voorzien. Als je voor een gasvrij Nederland gaat, hoe hypocriet ben je dan om via een omweg toch gas te blijven gebruiken? Waarmee je Rusland een enorm drukmiddel geeft om Europa te destabiliseren wanneer het dat land toevallig goed uitkomt. In 2009 sloot Rusland óók al eens een keer de gastoevoer naar Europa af! Gas uit Rusland is vergelijkbaar met bij de duivel te biecht gaan. We moeten ook lering trekken uit het dwarsbomen van het MH17-onderzoek door Moskou.

Jan Muijs, Tilburg