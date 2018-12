’EU-regels weer in nadeel Nederland’

Eerst de pulsvisserij dwarsbomen nadat de Nederlandse vissers er miljoen euro’s in hebben geinvesteerd. Dan de boeren miljoenen laten investeren en ’n paar jaar later de fosfaatwet invoeren waardoor honderden agrariërs zullen moeten stoppen, zo niet failliet zullen gaan. Dit alles onder druk van de milieuridders en waarbij de verantwoordelijke minister Schouten alleen maar zegt niets meer te kunnen doen voor de boeren. En als derde het feit dat vliegveld Lelystad mogelijk niet verder kan uitbreiden door vakantiechartervluchten over te nemen van Schiphol. Dat kan als discriminerend worden gezien. EU-regels verbieden namelijk onderscheid te maken in luchtvaartmaatschappijen.

Zal deze zwakke coalitie de bemoeizucht van Brussel ook met gebogen hoofd accepteren zoals bij de vissers en boeren?

J.A. Konning, Assen