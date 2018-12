Voor mij is in 2018 een grote wens uitgekomen.

Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door het noorderlicht oftewel de Aurora Borealis. Het kwam er maar niet van, alhoewel ik een paar keer in Noorwegen en Zweden ben geweest, maar dit was altijd in de zomer. Toen ik voor de eerste keer mijn uitbetaalde pensioen mocht ontvangen dit jaar wist ik meteen waar ik dit aan wilde uitgeven. Een reis door Scandinavië. Wel in het najaar, want de beste tijd om de Aurora te zien is van september tot en met april. Nou heb ik wel een probleem, ik hou niet van sneeuw en kou, dus werd het oktober. Door nog een financiële meevaller konden we een camper kopen en mijn man kreeg vijf weken vrij. Boven de poolcirkel, in Noord-Finland kreeg ik een van de grootste cadeaus van mijn leven!

Volgend jaar weer.

Joocke Scholte