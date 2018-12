Angstig na moord meisje

Alweer lees ik in de krant dat er een tienermeisje is vermoord. Al weet ik niet wat er aan vooraf is gegaan, ik krijg weer een gevoel van onveiligheid. Als 13-jarig meisje ben ik de hele tijd aan het opletten. Wie kan ik nog vertrouwen? In het donker over straat fietsen? Doe maar niet! Appen met een jongen? Kijk maar uit, want voor je het weet... En die leuke jongen van school... misschien heeft ie een wapen en schiet hij je overhoop als hij boos op je is. Want zo gaat dat steeds vaker toch? Ik vraag me af of het vroeger anders was. Was het toen echt veiliger? Of horen we nu alles, maakt niet uit wat, via social media? We zullen dan toch moeten leren leven met het feit dat zulke dingen kunnen gebeuren.

Sophie Dunnink, Vleuten