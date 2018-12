’Koopkrachtcijfers vooral propaganda’

Dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer aan komen, mag duidelijk zijn. Net als bij voorgaande verkiezingen vliegen plotsklaps de positieve koopkrachtcijfers ons rond de oren, is de criminaliteit dalende en neemt het aantal vluchtelingen af in Nederland. Het kan niet op.

Dat de trieste werkelijkheid vele malen anders is dan de staatspropaganda ons nu probeert wijs te maken weet iedereen. Niet de regering had een campagne tegen nepnieuws moeten starten maar de bevolking. Het vaasje is leeg, het vaasje is gebroken en het vaasje is niet meer te repareren. Het vaasje kan regelrecht naar de glasbak.

Peter de Quaack, Vlissingen

