Uitslag Stelling: De verleiding is te groot

Een advertentieverbod op flitskredieten (snel geld lenen tegen hoge rente) is een goed begin, vinden de meesten. „De reclames zijn misleidend en te aanlokkelijk”, klinkt het massaal. „Dit zijn de aloude woekeraars in een nieuw jasje.”

Respondenten hameren erop dat je geen spullen moet kopen die je je eigenlijk niet kunt veroorloven. Lenen, ook al is het een relatief klein bedrag, is dan helemaal een slecht idee.. „Mensen overzien de consequenties niet en emotie voert de boventoon.”

Lenen wordt mensen ook wel heel makkelijk gemaakt, vindt 88%. Afsluiten van een flitskrediet kan zelfs via een sms’je. „Het ene gat kan zo gemakkelijk met het andere gat worden gevuld.” Het zijn vooral gezinnen in financiële problemen die flitskredieten afsluiten en niet doorhebben hoe groot de problemen worden door telkens maar bij te lenen.

De schuldhulpverlening is blij met het voorstel van minister Hoekstra, om de reclames met aanlokkelijke voorstellen te verbieden, „want problematische schulden zijn net zo schadelijk als roken. Financiële stress is schadelijk voor de gezondheid.” Een deelnemer stelt: „Probeer maar eens rustig te slapen met grote schulden, die stress is ongezond...”

Velen willen niet alleen een verbod op reclames, maar ook een verbod op verleidelijke flitskredieten zelf. „De verleiding is veel te groot. Veel mensen moeten tegen zichzelf in bescherming genomen worden”, zegt iemand. Een ander stelt: „Flitskrediet maakt dromen waar met een vieze nasmaak.”

Nog een respondent: „De meerderheid van de mensen heeft niet het cognitieve vermogen de gevolgen van zo’n krediet te overzien. Aan de andere kant hebben we een overheid die alles belachelijk duur maakt.”

„Ik word moe van de overheid die alleen maar dingen verbiedt”, stelt een deelnemer. En: „Weer die betutteling van de overheid!”

Een aantal respondenten vindt dat in de schulden zitten toch vooral ’eigen schuld’ is, „Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden.” Opvallend is dat 91% van de deelnemers nog nooit iets op afbetaling heeft gekocht. Er worden dan ook tips gegeven over hoe het lenen in toom te houden, zoals uitbreiding van de BKR-registratie en ’verstrek niet eerder een lening dan dat de oude niet is afbetaald’. „Pak de absurd hoge rentes aan, geef eerlijke lonen, stop met de btw-verhoging en andere verhogingen.”

Dat leningen een melkkoe zijn voor banken, wordt door veel respondenten erkend: 87% heeft het niet zo begrepen op de financiële sector. „Banken hebben bewezen onbetrouwbaar te zijn.” Een deelnemer stelt: „Voor rood staan bij banken betaal je een enorm hoge rente, pak dát aan!” Ook opteert iemand dat sparen meer beloond moet worden.

„Het blijft moeilijk om een algemeen reclameverbod in te stellen, want dan kom je snel in conflict met de zelfbeschikking en de eigen verantwoordelijkheid. Wijzen op het gevaar van dit soort zaken is goed. Mensen moeten wakker worden geschud, zeker in geldzaken. Begin in het onderwijs.”