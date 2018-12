’Is fijnstof wel zo schadelijk?’

Miljeudefentie heeft berekend dat de fijnstof uitstoot van een dieselauto ons 15.000 euro extra aan gezondheidszorgkosten kost. Ook hebben zij berekend dat het opstijgen van een vliegtuig net zoveel uitstoot aan fijnstof als die van 1 miljoen vrachtwagens.

Theoretisch blijkt dit misschien te kloppen maar hoe dit praktisch uitpakt op het milieu en de mens blijft vaag. Want is het echt zo dat de inwoners in gemeentes onder de rook van Schiphol veel meer ziek zijn en eerder overlijden dan de gemiddelde Nederlander?

Dit doet mij denken aan de zure regen discussie. Meer wegen mochten er niet meer aangelegd worden en vrachtwagens moesten geweerd worden uit bosrijk gebied. De theorie en praktijk kwamen niet overeen want de natuur herstelde zichzelf en onze bossen werden weer mooi groen.

Nico Willemse Uithoorn