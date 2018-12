’Links lullen rechts vullen’

Groen-Links leider Jesse Klaver heeft zijn riante huis in Den Haag te koop staan en valt daarmee door de mand. Want wat blijkt? De ’groene’ zweem die hem omringt is lang niet zo groen als altijd door hem met de mond beleden wordt.

Dat huis heeft slechts energielabel D. Dat staat voor hoge energiekosten. Een GroenLinkser onwaardig.

Op foto’s valt bovendien te zien dat hij op gas kookt, een gasgestookte cv-ketel heeft én in het bezit is van een barbecue. En alsof dat nog niet genoeg is heeft hij ook nog een pelletkachel, waarmee hij een directe bijdrage levert aan de luchtvervuiling.

Jesse blijkt dus ook maar een gewone man van vlees en bloed te zijn van links lullen en rechts vullen.

Jan Muijs, Tilburg