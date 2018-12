Brief 3: ’Gemeenschap mag het betalen’

Eigen huis en tuin heeft bij Jesse Klaver ’gratis’ (op kosten van de gemeenschap dus) een verbouwing laten uitvoeren in een tv-programma. Toch apart dat een tv-programma zich weer eens inzet bij een BN’er die het prima zelf kan betalen. Opgeven als een gift, hoe je het ook wilt noemen.

Het Klavertje Groen laat het betalen aan de gemeenschap over. Net als zijn achterlijke ’groene plannetjes’. Zo zie je maar weer. We worden belazerd waar we bijstaan. En heel Nederland vergaapt zich bij zulke pulp tv.

Els Strikkers, Bergen

