Ombudsman: In de knel met kerst

Om de huur en eten te kunnen betalen, vraagt Isabel een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

Ze hoort dat de aanvraag wel enige tijd in beslag neemt. Isabel vraagt om een voorschot.

Zolang haar aanvraag in behandeling is, geeft de gemeente haar geen voorschot. Op deze manier komt Isabel serieus in de problemen. Straks staat ze nog op straat met de kerst!

In het gesprek met de gemeente hoort Isabel dat ze eerst twee weken moet solliciteren voordat ze in aanmerking komt voor een uitkering. Dit komt doordat ze pas 25 jaar oud is.

Ze geeft aan dat ze eerder in de zorg werkte. Ze vertelt ook dat dit werk fysiek te zwaar voor haar is nu ze zwanger is. De gemeente laat Isabel weten dat dit de regels zijn en vraagt haar terug te komen. De afspraak is drie dagen na de uitgerekende datum waarop ze moet bevallen.

Isabel raakt nu echt in paniek. Wat moet ze nu doen? De rekeningen stapelen zich op. Met de feestdagen in zicht, zakt de moed haar in de schoenen. Haar buurvrouw vertelt haar over de Nationale ombudsman. Isabel belt ons.

Medewerker Stefan luistert naar haar verhaal. Hij neemt contact op met de gemeente. De gemeente zegt dat de regel is dat mensen eerst moeten solliciteren. En dat ze daar niet van af kunnen wijken.

Stefan vraagt of de gemeente toch niet iets kan betekenen voor Isabel. Want nu Isabel hoogzwanger is, is het niet redelijk wat de gemeente van haar vraagt.

De gemeente nodigt Isabel uit voor een gesprek. De gemeente ziet toch ook wel dat de wachttijd van twee weken en de sollicitatieplicht nu voor Isabel niet haalbaar zijn. Ze besluiten een uitzondering te maken. Ze nemen de aanvraag in behandeling en verstrekken Isabel een voorschot op de uitkering, zodat ze financieel weer even vooruit kan. Isabel is hier erg blij mee.

We zijn blij dat de gemeente de zaak van Isabel nog een keer bekeken heeft. Het is goed dat er regels zijn, maar daar moet de overheid ook van afwijken als daarvoor goede redenen zijn, zoals in het geval van Isabel.

Wij hopen dat ze een gezond kindje krijgt én fijne feestdagen tegemoet gaat nu deze financiële last van haar schouders gevallen is.

* Gefingeerde naam