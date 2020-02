Uitslag stelling: ’Geen paniek over corona’

Respondenten denken niet dat besmetting met het virus is te voorkomen. Toch geloven de meesten niet dat de autoriteiten in Italië voldoende waren voorbereid op de komst van het virus. Twee derde van de stemmers gelooft ook niet dat de Nederlandse overheid is voorbereid op een uitbraak van het coronavirus. Toch denken de meesten niet dat de overheid Nederlanders nu al beperkingen moeten opleggen.

Toch zijn er wel een flink aantal stemmers die vinden dat de overheid wel had moeten ingrijpen. ,,Ik vind het heel erg dat de Nederlandse regering niet meteen maatregelen heeft genomen en niet al het verkeer van en naar China heeft stopgezet.” Een andere respondent meent dat de Nederlandse regering nu al moet beginnen met het opsturen van mondkapjes: ,,De enige angst die ik heb, is dat de Nederlandse overheid niet preventief optreedt en geen plan van aanpak heeft bij een uitbraak.”

Driekwart van de stemmers denkt dat mensen in Nederland uit angst voor het virus openbare gelegenheden gaan mijden. Daarbij vindt een iets kleiner aantal, maar nog wel een meerderheid, dat reizigers met het openbaar vervoer een verhoogd risico lopen. Zelf neemt echter bijna niemand maatregelen tegen besmetting door het virus.

Een enkeling heeft echter al wel extra levensmiddelen, speciale zeep en mondkapjes ingeslagen. Een andere constateert dat er mensen zijn die een slaatje willen slaan uit deze ziekte, omdat deze in een webwinkel zag dat de prijs van mondkapjes inmiddels al op vijftien euro zit.

Een andere respondent reageert nuchter: ,,Met een sterftepercentage van twee procent van het aantal zieken reageren zijn we met z’n allen heel erg emotioneel.” Een andere bagatelliseert: ,,Bij elk griepvirus sterven er mensen die verzwakt zijn. Dat is hierbij ook. Die ziekte is net zo erg als een gewone griep.” Dus: ,,Gewoon de maatregelen nemen die je ook neemt om te voorkomen dat je griep krijgt: vaak de handen wassen, in de elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en mensenmassa’s vermijden.”

Maar er zijn ook mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen gezondheid: ,,Als COPD-patiënt met een zwakke gezondheid, zit ik echt niet te wachten op dit corona-virus.”

Dat een school in Drenthe z’n leerlingen niet naar Italië laat gaan voor een schoolreisje kunnen de meesten goed begrijpen. Één van hen: ,,Die school mocht niet meer komen van de Italiaanse autoriteiten, dus die kon er helemaal niets aan doen.” Volgens een andere respondent is het verder ‘gewoon wachten’ op een uitbraak op een school of bij een bedrijf.

Een meerderheid denkt dat de economie als gevolg van de angst voor het virus ‘grote’ tot ‘heel grote’ schade zal oplopen. Iemand schetst een doembeeld van plunderingen en een lamgelegd openbaar leven. Anderen zijn beducht voor de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor de eigen portemonnee. ,,Er zal een gevaar ontstaan voor de economie en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld de pensioenen.”