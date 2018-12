’Uitkomst peiling klopt niet’

Wat bijvoorbeeld niet duidelijk is, is wanneer deze flitspeiling in Nederland is gehouden. Was dat ná 28 oktober jongstleden? Dan is het logisch dat 41 procent wintertijd kiest, want men wil het liefst niet meer veranderen. Als je eenzelfde onderzoek ná 31 maart houdt, dan wil 41 procent de zomertijd het liefst. En in de vragen van het onderzoek blijkt achteraf zelfs een grote fout te zitten! Het zou mij ook niet verbazen dat de overheid zo’n onderzoek wil sturen. Gauw weggooien dit resultaat en een dergelijk onderzoek weer laten uitvoeren door een van de overheid onafhankelijke instelling.

Albert van de Laar,

Apeldoorn