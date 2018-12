’Volwaardige contracten in zorg nodig’

Een verzorgende helpt een man die halfzijdig verlamd is met het aantrekken van zijn brace. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tom van Limpt

Onze minister-president gaf aan dat er grote vraag is naar personeel in de zorg. Meer dan 100.000 vacatures. Zijn oplossing is om het vooral ook te zoeken in uitbreiding van bestaande (deeltijd)contracten en het aantal inzetbare uren te verhogen.