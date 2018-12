’We kunnen niet iedereen helpen’

Actiegroep ’we gaan ze halen’ beslist dat er 150 asielzoekers gehaald moeten worden naar Nederland. Natuurlijk gaat ook mij het lot van deze asielzoekers aan het hart, maar helaas kunnen wij slechts proportioneel als Nederland hulp bieden aan al die mensen in de wereld die het slechter hebben dan wij.

Echter aan deze actiegroep, die zelf beslist om deze mensen hier naar toe te halen en ze hier op staatskosten wil onderbrengen, zou ik het volgende willen meegeven. Als je zo graag deze mensen wilt helpen, doe dat zelf! Dat betekent voor de actiegroep; zorg zelf voor onderdak, eten, gezondheidszorg, onderwijs en geld, als je hier zo mee betrokken bent. Maar doe het niet op kosten van alle Nederlanders, want niet iedereen deelt jullie mening.

Ik ben benieuwd of de actiegroep dan nog steeds zo gretig is om ze te halen, want het is makkelijk delen op kosten van een ander.

Erik van Wieringen, Weesp