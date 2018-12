September 2018 mocht ik 90 worden. Mijn kinderen zeiden: ’Laat alles aan ons over, wij regelen het wel’. De dag voor mijn verjaardag werd ik afgehaald, tien minuten voor aankomst werd ik geblinddoekt. Toen mijn ogen weer vrij waren zag ik dat we op Schiphol stonden. Familie en vrienden kwamen tevoorschijn en met z’n allen stapten we in het vliegtuig naar... Frankrijk, waar ik jarenlang heb gewoond. In mijn voormalige woonplaats was een hotel aan zee geboekt, ’s avonds werd gegeten in zo’n oer-Frans restaurantje aan zee. Van alle kanten kwamen weer vrienden en familie te voorschijn. De avond van mijn verjaardag werd ik naar het dakterras van een restaurant geleid en zongen 55 dierbaren me toe. Er volgde een spetterend feest met zang, speeches en dansen. Ik wens iedereen zo’n 90e verjaardag toe.

Dorry Aarts-Dreese