’Gratis opvang onrealistisch’

Binnen en buiten de branche was men hogelijk verbaasd dat gratis kinderopvang werd voorgehouden. Hoe ga je dat organiseren en betalen? De branche heeft momenteel ruim 7000 vacatures open staan. Onderzoek heeft uitgewezen dat na de invoering van de bijna gratis kinderopvang zou leiden tot 30.000 extra vacatures. Dat is niet te organiseren. Het was een ondoordachte actie van het kabinet een dergelijke belofte te doen.

Niels J. Kooijman,

Amstelveen