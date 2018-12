Uitslag Stelling: Liever geen Russisch gas

De meeste deelnemers vinden het openlijke advies van Hoekstra geen slimme zet. Ze vinden het een vrij doorzichtige truc van de Amerikanen om hun gas aan ons te verkopen. Een stemmer: „Betaalt dat ambassadeurschap zo slecht dat Hoekstra een baantje moet zoeken als gasverkoper? Waar bemoeit die Hoekstra zich mee?.” Een andere stemmer vindt dat Rusland nu juist de schuld krijgt van alles wat er misgaat in Europa. „De verkiezingen, cyberattacks, MH17. Het is de NAVO die samen met de VS en de EU Rusland lopen te sarren.”

Een respondent geeft de Amerikaan juist gelijk. „De Russen bewijzen keer op keer ontzettend onbetrouwbaar te zijn.” Een andere: „Als we gas halen uit Rusland, dan kan dat door Poetin als politiek chantagemiddel worden gebruikt. Zie de houding van het Kremlin rond MH17, de annexatie van de Krim en het oppakken van de Russische spionnen in Den Haag.”

In zijn betoog waarschuwt Hoekstra voor de desinformatiecampagnes van de Russen. Een kleine meerderheid van de respondenten vindt deze waarschuwing wel terecht. Veel stemmers denken dat ze trouwens van alle kanten worden bestookt met desinformatie, niet in de laatste plaats door Pete Hoekstra zelf.

President Trump wordt ervan verdacht samengewerkt te hebben met de Russen. De meeste stemmers denken dat dit echt zo is. „Trump is net zo min te vertrouwen als Poetin. Ik denk zelfs dat Trump een beetje jaloers is op Poetin.” Een andere noemt Poetin ’een gevaarlijk mannetje’, gevaarlijker dan Trump. „Daarom geen Russisch gas.”

Twee derde van hen vindt de boodschap van Hoekstra hypocriet. „We kopen immers ook olie van Saoedi-Arabië, Turkije en andere schurkenstaten. Dus ik zou niet weten waarom we niet van Rusland zouden moeten kopen.” Een andere stemmer: „De Amerikanen zijn hypocriet als het gaat om olie, gas en geld. De Russen zijn precies hetzelfde, alleen nog onbetrouwbaarder.”

De meeste respondenten vinden zelfs dat het lijkt of Amerika de greep op Europa aan het verliezen is. En een meerderheid denkt dat Europa een speelbal is in de strijd tussen beide grootmachten. „We moeten geen gas kopen van de Russen. We kunnen dan geen sancties meer tegen ze voeren. Als reactie zullen zij dan de gaskraan dichtdraaien”, zo schrijft een stemmer die vindt dat we beter vloeibaar gas uit Scandinavië en de VS moeten importeren. Een andere respondent denkt dat de Russen in een reactie op sancties ook de prijzen kunnen verhogen, wat wij in Nederland natuurlijk meteen in de portemonnee gaan voelen.

Is het dan niet slimmer om weer gas uit eigen grond te halen, om zo uit de greep te blijven van de VS en van Rusland? Een krappe meerderheid is daarvan voorstander. Anderen zien meer alternatieven. Een respondent stelt bijvoorbeeld voor Noors gas te kopen. Een andere: „We kunnen best zelf onze energie maken met windmolens en zonne-energie. Laten we zelf een oplossing vinden, zodat we onafhankelijk blijven.”