’Betutteling helpt niet tegen overgewicht scholieren’

Veel reageerders denken dat scholieren net zo makkelijk hun ’ongezonde’ hapjes in de supermarkt halen. „Dan moet de supermarkt ook maar dicht want daar komen leerlingen in de pauze met drommen naartoe om roze koeken en cola te kopen. Hoe ver wil de regering gaan met de mens te besturen en hun wil op te leggen?”, vraagt SaarWijmo zich af.

Hoe ver ook, het zal uiteindelijk niet werken, denkt Nico Niemand: „Ik zat vroeger op een school die was gevestigd op een industrieterrein. Daar was niks. Je nam gewoon de tijd om de stad in te trekken waar er wel een winkel was. Dan maar een uurtje minder les. Dit soort betutteling geeft weer waar de prioriteiten liggen bij de kabinetten Rutte/Kaag.” En ook Anjah ziet geen toegevoegde waarde: „Al jaren wordt er over gedebatteerd of snackbars en scholen een goede combi is. Met apps als Thuisbezorgd enzovoorts op hun telefoons is alles wat in de snackbar te koop is slechts een paar klikjes weg. Heeft dus geen nut, het sluiten van deze snackbars.”

Pau denkt dat er wel iets moet gebeuren: „Een beetje sturing in de verhoudingen kan geen kwaad. Ongezond voedsel weet iedereen levert de nodige gezondheidsproblemen op met alle hoge zorgkosten van dien.” Dat houdt niet automatisch in dat de snackbar dan maar moet worden geweerd: „De overheid kan in dit geval beter gezond voedsel betaalbaarder maken, minder belasten, dan middels fakemaatregelen alleen naar fastfood en snackbars te kijken.”

Pjvdhaven vreest nog veel meer maatregelen: „Wat is de volgende stap? Bepalen wat er in de schappen van de supermarkt wel en niet mag liggen? Laat de overheid luisteren naar het grootste gedeelte van het volk, en niet naar een paar mensen die denken dat zij het beter weten.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen uit zichzelf gezonder gaan eten, maar daar helpt het weren van snackbars niet bij, denkt Marinka2019: „Je kunt wel alles wat ongezond is weghalen bij kinderen, maar daar leren ze niks van.”

Veel reageerders vinden de voorstellen dan ook getuigen van vergaande betutteling. P_aalberts bijvoorbeeld zegt: „De bemoeizucht van vadertje staat neemt schrikbarend toe.” En Devriesengel zegt: „Ik word doodmoe van die betutteling. Alles moet maar verboden worden.”

En, zo besluit Joep19788, welk probleem zijn we nou eigenlijk aan het oplossen? „Laat ze eerst eens de echte problemen oplossen! Het is toch schandalig dat in een land als Nederland zoveel mensen afhankelijk zijn van de voedselbank!”