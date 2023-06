’Politiek Den Haag verbiedt te veel’

Deze week staan onder andere de plannen van minister Hugo de Jonge ter discussie, waarbij huizenbezitters waarvan het huis minder waard is dan 355.000 niet meer zelf mogen beslissen aan wie het huis wordt verkocht. En het verbod op politieke partijen die de democratie ondermijnen en dan gaat het hier met name om het Forum voor Democratie. Als er over ondermijning van de democratie wordt gesproken zijn dit daarvan echter uitstekende voorbeelden. Hoezo mag je niet zelf bepalen aan wie je je huis verkoopt en moeten politieke partijen per se de democratie ondersteunen en mogen zij hierover hun eigen gedachtes ventileren. Belachelijke plannen en voornemens derhalve die maar op een plek thuis horen en dat is in de prullenbak.

Jan Pronk, Beverwijk