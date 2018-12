’Politie nalatig in zaak Humeyra’

De verdachte was bekend, had vaker geweld gebruikt en had ook een strafblad. De Wet wapens en munitie biedt ruimschoots mogelijkheden direct op te treden en dus kan de politie zich toegang verschaffen tot iedere plaats/ woning.

Onbegrijpelijk is het dat men het slachtoffer voor een vervolgafspraak later liet terugkomen naar het politiebureau. Men had haar immers gelijk een ondertekende aangifte kunnen laten doen!

Om herhaling te voorkomen moet de politie z’n verantwoordelijkheid nemen en optreden tegen diegenen die nalatig hebben gehandeld.

Johanna 't Hart, Domburg