’Waar was vervolgafspraak voor Bekir?’

Oja, het meisje had al een vervolgafspraak staan bij de politie voor het doen van een aangifte! Ongeveer zoals je een vervolgafspraak hebt bij de tandarts of de garage, alleen in dit geval hielp een paracetamol of de reserveband niet, maar is Humeyra dood omdat voor Bekir nog geen vervolgafspraak was gemaakt!

De overheid en de topman van de Nationale politie zullen het incident uiteraard betreuren en een diepgaand onderzoek instellen waarvan ik de uitkomst al ken: ergens is er iets fout gegaan in de communicatie.

Cees J. Roos, Sneek