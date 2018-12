Brief 3 ’Humeyra eerder mishandeld’

Zij werd woensdag doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Design College in Rotterdam. De 31-jarige E. wordt verdacht van haar gewelddadige dood. Deze zomer werd hij veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. Er zijn meer personen die eigenlijk gearresteerd moeten worden en verantwoordelijk zijn voor deze moord, dan alleen Bekir E. Personen. Of zijn zij vrijgesteld van hun verantwoordelijkheden?

C. Maertzdorf, Veenendaal

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: