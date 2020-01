’Beeld van blote vrouw moet kunnen’

Kijk eens in de spiegel. Wat ziet u? Ik zal u een geheimpje verklappen: Er zijn ca. 3,8 miljard mensen die er ook zo uitzien. Ja ook met andere huidskleur, een hangbuik of een littekentje hier en daar, maar in wezen zien ze er net zo uit als u. En het zal u niet verbazen er zijn nog eens ca. 3,8 miljard mensen van het andere geslacht die er ook allemaal hetzelfde uitzien. Ook met een ander kleurtje, grotere of kleinere borsten, een buikje of juist niet en soms een littekentje.

Heb je er één van ieder geslacht gezien dan heb je ze allemaal gezien. Hoezo vindt men dit dan aanstootgevend?

Corrie Geerders

Alkmaar