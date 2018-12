’Waarom al die stress met kerst?’

Supermarkten tonen beelden van grote groepen mensen die aan een tafel vol met lekkernijen zitten. Heel Nederland schiet weer in de stress, want we hebben het al zo druk! Wat zet ik op het kerstmenu, mag vlees of kalkoen tegenwoordig nog? Die bereiding, lukt mij dat wel?

Ik wil graag eens een ander geluid laten horen. Ik wil geen ’verplicht’ kerstdiner. Ik wil gewoon lekker onderuit op de bank genieten van mijn vrije dagen, desnoods in mijn pyjama! Gewoon, eten wat ik lekker vind zonder keukenstress. Het lijkt wel of dat niet meer mag!

Monique van Heteren,

Aalsmeer