’Stop overconsumptie’

Onze economie is volgens hem gestoeld op eindeloze groei en productie van veelal onnodige zaken. Zowel het klimaat als de ongelijkheid in de wereld zijn hier niet mee gediend. Willen wij nog enigszins in de buurt komen van de Parijse klimaatdoelen, dan zal de overconsumptie drastisch moeten verminderen. Basale levensbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociaal vangnet zijn voorzieningen die een beschaafde overheid hoort te faciliteren. Een aanzienlijk kleinere economie betekent natuurlijk een kleinere staatskas, maar daar staat tegenover dat het universele welzijn van de mens waardevoller zal zijn dan de oppervlakkige, geprivilegieerde welvaart. Het zielloze kapitalisme lijkt het einde van zijn groei te bereiken. Ook op het Binnenhof begint men dit steeds meer in te zien.

P. v. Woerkom, Den Haag