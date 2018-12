Uitslag stelling: ’Auto is weer de zondebok’

Veel plannen die in het akkoord staan, zijn slecht voor de portemonnee van veel Nederlanders, vinden de meesten. Niet verwonderlijk is het dat driekwart van de respondenten het helemaal niet goed vindt dat het er een verdrag over terugdringing van de C)2-uutstoot komt. Veruit de meesten denken niet dat de partijen die het onderschrijven, zich er ook echt aan gaan houden. ,,Geneuzel voor de bühne”, denkt een stemmer. ,,Iets van de politiek om te laten zien dat ze er heus wel mee bezig zijn.”

De milieubeweging was eerder al uit het overleg gestapt. De milieuorganisaties vinden dat het bedrijfsleven niet genoeg meebetaalt aan de energietransitie en zijn er ongelukkig mee dat er geen CO2-heffing komt voor de grote industriële uitstoters. Ruim twee derde van de respondenten vindt de stap van de milieubeweging goed. ,,Het kabinet is te slap om het bedrijfsleven aan te pakken, terwijl daar de grootste vervuilers zitten.” En een andere respondent: ,,Het is gewoon een excuus om te voldoen aan ’Parijs’, maar ondertussen voor het kabinet een manier om zoveel mogelijk geld binnen te harken.” Toch vinden enkelen de stap jammer. ,,Ze gedragen zich als een stel verwende apen. Je kunt wel gaan roeptoeteren dat het allemaal niet ver genoeg gaat, maar dat lukt niet in je eentje.”

Bijna niemand denkt dat het akkoord de opwarming van de aarde zal tegenhouden. Er is hiervoor ook een internationaal klimaatakkoord, dat van Parijs. Bijna niemand denkt dat landen zich hieraan gaan houden. ,,De grootste vervuilers in Azië en Afrika gaan die doelen nooit realiseren. En ook weet ik niet wat de enorme groei van de wereldbevolking voor consequenties gaat hebben.”

Velen vinden veelal niet dat de lasten van de klimaatverandering eerlijk verdeeld worden onder de Nederlanders. Ze menen dat het kabinet over het geheel genomen hiervoor de rekening bij de burger legt. ,,Het wordt tijd voor onze gele hesjes”, zo waarschuwt één van hen, die ook stelt: ,,2019 wordt een duur jaar. Van alles wordt duurder. Niet alleen de benzine, maar ook de zorg. Hoe lang gaan we dit nog accepteren?” Deze respondent ktijgt bijval: ,,Als de burger met z’n huur- of koophuis alleen de klos id en de grote bedrijven weglopen voor hun verantwoordelijkheid, dan is dat niet alleen oneerlijk maar dan bereiken we voor het klimaat ook geen bal. De politiek moet zorgen voor een eerlijke verdeling.”

Veruit de meeste respondenten denken niet dat een accijnverhoging voor benzine ervoor gaat zorgen dat mensen minder gaan autorijden. Zo schrijft iemand: ,,Als ik meer moet gaan betalen voor benzine, dan heb ik geen geld meer over voor een schonere auto.” Een ander meent: ,,De vervuiler betaalt? Nee hoor, de ploeterende burger betaalt. Schiphol en de vliegtuigmaatschappijen komen er weer mee weg.” ,,Uiteraard is de auto weer de favoriete zondebok”, klinkt het.

Dat huiseigenaren subsidies krijgen voor ’groene’ aanpassingen aan de woning, verdeelt de deelnemers: 42 procent is voor, maar 44 procent is tegen.