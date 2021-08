Ombudsman: Een ongewenste herinnering

Tijdens het lezen, denkt u misschien: dat klink bekend. En dat is niet zo gek. In 2017 en 2018 besteedde ik al aandacht aan dit probleem. Zo bracht ik hierover mijn rapport 'Hoezo MIJNoverheid?' uit en schreef ik een column. Het probleem: Logius stuurde berichten gericht aan overleden personen. Een hele nare situatie voor de partners en geen manier van behoorlijk contact met de overheid. Het probleem lijkt zich helaas nog altijd voor te doen.

Dus ook voor Aline. Het mailtje dat zij krijgt, gaat over de langere tijd niet gebruikte DigiD van haar man. Een DigiD verloopt om veiligheidsredenen drie jaar nadat het voor het laatst gebruikt is. Logius herinnert iemand hieraan door een mailtje te sturen. Wanneer Aline dit mailtje leest komt de pijn van het verlies weer terug en voelt ze zich erg naar. Ze vraagt Logius waarom ze zo'n mailtje krijgt. Haar man is tenslotte overleden.

Logius legt Aline uit waarom mensen een mailtje ontvangen als een DigiD drie jaar niet gebruikt is. Een vrij standaard reactie. Ze tonen geen begrip voor Alines situatie en voor het feit dat ze het erg pijnlijk vindt dat er geen rekening wordt gehouden met het overlijden van iemand.

Aline is niet blij met de reactie van Logius. Ze zoekt contact met de Nationale ombudsman en spreekt onze medewerker Nancy. Zij begrijpt dat dit een hele vervelende situatie is voor Aline en neem contact op met Logius. Ze vraagt hen contact op te nemen met Aline en haar uit te leggen welke keuzes Logius maakt wanneer iemand overlijdt. Ze vraagt hen ook te kijken naar hun manier van communicatie over dit soort zaken.

Niet veel later krijgt Nancy reactie van Logius. Nu reageren ze wel empathisch. Ze hebben met Aline gebeld en volgens hen een prettig gesprek gevoerd. Ze hebben hun welgemeende excuses aangeboden en de vragen van Aline beantwoord. Ook hebben ze Aline een bloemetje aangeboden ter excuus.

Ik ben blij te zien dat Logius het netjes heeft opgelost met Aline. Maar het verbaast me dat dit probleem zich nog altijd voordoet. Wij gaan verder in gesprek met Logius om ervoor te zorgen dat dit probleem nu écht wordt opgelost.

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en Digitale overheid. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.