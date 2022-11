’Geen empathie voor hardwerkende boeren’

Drie van hun naaste buren hadden zelfmoord gepleegd vanwege onzekerheid over hun voortbestaan, dit heeft onze regering op haar geweten. De stikstof houdt op bij de grens, daar voorbij wordt volop gebouwd. Voor deze mensen onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Mensen die zeven dagen in week klaar staan binnen hun bedrijf, al sinds mensenheugenis. De echte grote vervuilers worden ontzien, net als de supergrote vervuilers over eigenlijk de hele wereld. Maar ja, Nederland he? Dit speldenkoplandje moet voorop lopen in deze onzinnige strijd die het land verdeelt en die alleen maar verliezers kent. De politiek gaat emotieloos om met deze hardwerkende Hollanders. Wanneer gaan we wakker worden.

Rob JJ Geurts, Oudewater